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09:23, 15 апреля 2024Россия

Фура снесла выехавшее на встречку авто на российской трассе и попала на видео

В Иркутской области фура снесла выехавшее на встречку авто и попала на видео

В Иркутской области на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» фура снесла автомобиль, который выехал на встречную полосу движения для обгона. Авария попала на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как Nissan выезжает на встречную полосу для обгона, где на огромной скорости сталкивается с фурой. Удар отбрасывает легковое авто на машину, следующую по попутному направлению.

Предварительно, врачи не смогли спасти водителя Nissan (50-летнюю женщину) и одного из его пассажиров. Еще двух человек госпитализировали, об их состоянии данных не приводится.

Ранее фура подмяла под себя велосипедиста на переходе в Невском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы рассказали, что пешеходные переходы в Невском районе установлены неудачно — два из них скрыты будкой.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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