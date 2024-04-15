Фура снесла выехавшее на встречку авто на российской трассе и попала на видео

В Иркутской области фура снесла выехавшее на встречку авто и попала на видео

В Иркутской области на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» фура снесла автомобиль, который выехал на встречную полосу движения для обгона. Авария попала на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как Nissan выезжает на встречную полосу для обгона, где на огромной скорости сталкивается с фурой. Удар отбрасывает легковое авто на машину, следующую по попутному направлению.

Предварительно, врачи не смогли спасти водителя Nissan (50-летнюю женщину) и одного из его пассажиров. Еще двух человек госпитализировали, об их состоянии данных не приводится.

Ранее фура подмяла под себя велосипедиста на переходе в Невском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы рассказали, что пешеходные переходы в Невском районе установлены неудачно — два из них скрыты будкой.