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12:12, 15 апреля 2024Экономика

«Газпром» закроет две компании в Нидерландах

«Газпром» ликвидирует нидерландские Gazprom Sakhalin Holdings и Gazprom Finance

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российская газовая корпорация «Газпром» ликвидирует две нидерландские компании группы Gazprom Sakhalin Holdings B.V. и Gazprom Finance B.V. Об этом со ссылкой на их совладельца ООО «Газпром капитал» сообщает «Интерфакс».

Первая компания владела долей «Газпрома» в операторе проекта «Сахалин-2». Обе структуры позволяли, как указывал Минфин, уплачивать налог по эффективной ставке 2-3 процента и выводить прибыль из России.

Однако из-за разрыва соглашения России с Нидерландами об избежании двойного налогообложения выгода от компаний пропала. «Газпром» перевел активы, записанные на компании, в российскую юрисдикцию.

В конце марта «Газпром» сообщил о падении чистой прибыли по по РБСУ (российский стандарт бухгалтерского учета) по итогам прошлого года на семь процентов, до 696 миллиардов рублей. Вместе с тем выручка компании сократилась почти на 30 процентов.

Основной причиной такой динамики стало кратное сокращение поставок по трубопроводам в европейские страны в последние годы. Рост продаж сжиженного природного газа (СПГ) не может компенсировать падение, к тому же стоимость СПГ в последний год значительно снизилась.

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      Платон Щукин
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