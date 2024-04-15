Историк назвал дату начала гражданской войны на Украине

Историк Калинчук: началом гражданской войны на Украине стало 7 апреля

Началом гражданской войны на Украине можно считать 7 апреля 2014 года, когда назначенный Верховной Радой и.о. президента Украины спикер парламента Александр Турчинов заявил, что против всех, кто взял оружие в руки на востоке Украины, «будут проводиться антитеррористические мероприятия». Об этом заявил историк член общественного движения «Другая Украина» Руслан Калинчук, передают «Известия».

Он отметил, что в тот же день в Донецке создали республиканский народный совет, провозгласивший суверенитет Донецкой народной республики. А уже 15 апреля Турчинов объявил начало силовой фазы «антитеррористической операции» (АТО)

Историк подчеркнул, что с этого момента начался распад Украины как государства. По его словам, жители Донбасса понимали возможные последствия Майдана из-за чего собирались на митинги, где «высказывали желание добиться какой-то автономии в составе Украины», что в Киеве расценили как сепаратизм.

Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что еще в 2014 году стало понятно, что ведение гражданской войны является намеренным решением Киева. Он также подчеркнул, что Турчинов с самых первых дней заявил о привлечении Вооруженных сил Украины к подавлению пророссийских настроений на востоке страны, в то время как президент Виктор Янукович не был готов использовать армию против протестующих на майдане.