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13:59, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

Кадыров ответил на сообщения о запрете российского гимна в Чечне

Кадыров назвал выдумками сообщения о запрете гимна РФ в Чечне

Фото: Елена Афонина / ТАСС

6 апреля в Telegram-каналах распространилось сообщение, что в Чечне запретят гимн России. Причиной, как отмечается, стало постановление министра культуры республики Мусы Дадаева, исходя из которого все музыкальные произведения, проигрываемые на территории республики, должны соответствовать темпу от 80 до 116 ударов в минуту, а, согласно Федеральному закону, гимн России должен исполняться в темпе 76 ударов в минуту. Однако эта информация оказалась недостоверной.

Авторы сообщения неверно интерпретировали постановление Дадаева. В нем речь шла о рекомендациях для исполнителей чеченских композиций, отмечает агентство «Грозный Информ».

Информацию о том, что в Чечне запретили исполнять гимн России также опроверг глава республики Рамзан Кадыров.

«Я, конечно, знал, что журналисты оппозиционных СМИ зачастую не дружат с головой, но не думал, что маразм будет настолько крепчать с каждым днем. С министром культуры ЧР Мусой Дадаевым мы терпеливо ждали апогея истерики вокруг новости о сохранении чеченской национальной музыки в традиционном темпе. И вот на тебе — читаем: "В Чечне запретили гимн РФ"», — написал он в своем Telegram-канале.

В своем сообщение лидер региона также призвал обратить внимание на слова «национальной» и «чеченской», а также на отсутствие слова «запрет».

«Всё это — рекомендация для исполнителей чеченских мелодий (не гимнов, не военных маршей, не баллад, не шансонов, не песен других народностей и тому подобное), которая разработана, чтобы сохранить музыкальную выразительность, самобытность и особенность», — заключил Кадыров.

Публикация о якобы запрете в Чечне гимна России получила незначительных охват в оппозиционных СМИ, в ряде изданий появилось опровержение.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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