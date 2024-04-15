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16:42, 15 апреля 2024Культура

Кологривый рассказал о служащем в ВСУ отчиме

Актер Кологривый признался, что его живущий на Украине отчим служит в ВСУ

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», российский актер Никита Кологривый признался, что его отчим служит в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в YouTube-шоу FAMETIME TV.

Артист сообщил, что его мать проживает на Украине со своим мужем. «Поэтому я как бы меж огней нахожусь», — пояснил Кологривый в разговоре с ведущей Лаурой Джугелией.

Кологривый отметил, что много лет не виделся с матерью, но поддерживает с ней связь. «Мать там, на Украине, отец здесь, в Сибири. Там тепло, солнечно, во дворе алыча, груша, виноград, а здесь — рябина, и все. Из изобилия приезжаешь, там все разрешают, а здесь тебя берет житейская аскеза», — рассказал он.

Ранее актера добавили в украинскую базу «Миротворец» из-за «покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины» и поддержку России. Перед этим Кологривый поблагодарил российских военных в зоне специальной военной операции за то, что они дают возможность в безопасности заниматься актерской деятельностью.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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