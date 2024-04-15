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14:58, 15 апреля 2024Культура

Козловский обратился к Пугачевой в честь ее 75-летия

Козловский признался Пугачевой в любви в честь ее 75-летия

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский актер театра и кино Данила Козловский обратился к 75-летней эстрадной певице Алле Пугачевой в честь ее юбилея. Артист опубликовал ролик в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Козловский поделился видео, которое было снято во время показа его моноспектакля Frank в немецком городе Оффенбах. На кадрах артист перепел песню Пугачевой «Любовь, похожая на сон», а в описании к ролику признался исполнительнице в чувствах.

«Я вас так люблю», — написал Козловский.

В понедельник, 15 апреля, Алле Пугачевой исполнилось 75 лет. Из-за обстрелов Израиля Ираном артистке пришлось встретить юбилей в одиночестве, но она отметила его выходом новой песни «Я плачу».

Ранее автор песни «Миллион алых роз» вспомнил о конфликтах с исполнительницей.

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