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17:56, 15 апреля 2024Спорт

Назван основной кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Инсайдер Романо: Паскаль Янсен является кандидатом на пост тренера «Спартака»
Янсен Паскаль

Янсен Паскаль. Фото: Tony O'Brien / Reuters

Инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в сети X назвал основного кандидата на пост главного тренера московского «Спартака».

Романо заявил, что нидерландский специалист Паскаль Янсен является приоритетной претендентом на пост. О ходе переговоров не сообщается.

Последним местом работы 51-летнего нидерландского специалиста был АЗ. Также он работал с молодежными командами ПСВ, роттердамской «Спарты» и «Витесса».

14 апреля испанец Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака». Он возглавлял команду с лета 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России. После 23 туров текущего первенства страны клуб находится на седьмой позиции.

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      Анастасия Борисова
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