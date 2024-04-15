Небензя призвал стороны инцидента с Ираном и Израилем к сдержанности

Небензя: Россия призывает стороны инцидента с Ираном и Израилем к сдержанности

Россия призывает вовлеченные в инцидент с атакой Ирана на Израиль стороны к сдержанности. Об этом рассказал постпред РФ при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Мы все прекрасно помним опасную эскалацию в январе 2020 года, когда регион чуть не оказался на грани конфликта в результате незаконной ликвидации США на территории Ирака Касема Сулеймани и ряда официальных иракских лиц», — подчеркнул он.

Небензя также призвал «все вовлеченные в инцидент стороны к сдержанности в условиях накаленной до предела обстановки "на земле" в регионе Ближнего Востока».

По словам постпреда, Россия рассчитывает, что региональные государства будут решать все проблемы исключительно политико-дипломатическими средствами.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля».

В свою очередь, глава Израиля Ицхак Герцог назвал атаку Ирана объявлением войны.

В администрации президента США рассказали, что Израиль дал понять, что не стремится к эскалации конфликта с Ираном, Тель-Авиву необходимо как следует взвесить свои дальнейшие шаги после атаки Тегерана, уточнили в в Вашингтоне.