Израиль отверг стремление разжечь конфликт с Ираном

Белый дом: Израиль дал понять, что не стремится к эскалации конфликта с Ираном

Израиль дал понять, что не стремится к эскалации конфликта с Ираном, заявил неназванный представитель администрации президента США. Его слова приводит ТАСС.

Американский чиновник пояснил, что в этом Израиль заверил Вашингтон. «Все, к чему они стремятся, это защитить и обезопасить себя», — указал он на отсутствие стремления Тель-Авива разжечь конфликт. США же хотят снизить напряженность в регионе, утверждает представитель Белого дома.

Он также счел, что Израилю нужно тщательно взвесить свои дальнейшие шаги после атаки Ирана на территорию страны.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонных переговоров, что Вашингтон не станет принимать участие в наступательных операциях Тель-Авива против Ирана.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Сирии, произошедший 1 апреля.

В Армии обороны Израиля рассказали, что большинство ракет и беспилотников были перехвачены противоракетным комплексом и истребителями. В основном это происходило за пределами Израиля.