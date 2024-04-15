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02:27, 15 апреля 2024Мир

Небензя высказался об отсутствии генсека ООН на заседании по удару Израиля

Небензя: Гуттереш отсутствовал на брифинге по удару Израиля по консульству Ирана
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя выразил сожаление в связи отсутствием генсека ООН Антониу Гутерреша на заседании по теме удара Израиля по консульству Ирана в Сирии. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона внимательно выслушала доклад Гуттереша и отметила его мгновенную публичную реакцию с осуждением действий Ирана.

«Жаль, что на контрасте с сегодняшним заседанием вы не вызвались брифинговать Совет 2 апреля», — сказал дипломат, напомнив, что тогда по инициативе России был созван срочный брифинг для обсуждения удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Дамаске, произошедший 1 апреля.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США и Великобритания не осудили удар Израиля по посольству Ирана в Дамаске. Он обвинил представительства этих стран в «словесной эквилибристике».

Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в Дамаске 1 апреля. По данным источника иранского издания Tasnim, жертвами атаки стали шесть человек.

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      Марина Совина
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