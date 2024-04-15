Кологривый признался в изменах жене

Актер Кологривый заявил, что изменял жене и оказался не готов к роли мужа

Звезда сериала «Слово пацана» актер Никита Кологривый в интервью журналистке Лауре Джугелии признался, что изменял жене Александрине Питиримовой. Выпуск доступен на YouTube.

По словам актера, на данный момент он находится в прекрасных отношениях с супругой. При этом он отметил, что они не живут вместе, но «больше по причине переездов».

Кологривый поделился, что переживает с Питиримовой период отношений, который «лучше, чем был». На вопрос о том, свободен ли актер, он ответил отрицательно. «Внутренне я чувствую за собой еще ответственность. И вообще я человек семейный, просто свободолюбивый. Рановато я начал примерять на себя роль мужа. Это большая работа, зрелость, чтобы стать мужем. Мне кажется, я буду офигительным мужем лет в 50, но не в 29», — заявил он.

Артист подчеркнул, что «проблема больше в нем», и заявил, что нельзя жить во лжи. Он признался, что изменял жене и боялся признаться, что «хочет еще погулять». «Внутренне хотел свободы, а внешне делал из себя роль приличного мужа. И получилась ***** [ерунда]», — заключил он.

Ранее Никита Кологривый пожаловался на проблемы с карьерой из-за своей откровенности.