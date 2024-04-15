Оренбургский губернатор назвал сроки максимального паводка в одном из сел

В Илеке Оренбургской области максимальный паводок ожидается с 18 апреля

Максимальный паводок в Илеке Оренбургской области ожидается с четверга, 18 апреля, и до выходных. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер, чьи слова приводит РИА Новости.

«В Илеке мы завтра заканчиваем окончательную подготовку, там объем ожидаемый паводка дает Росгидромет. Профессиональные силы уже сегодня и завтра доперебазируются, потому что мы на конец недели, в четверг, пятницу, в выходные ждем максимальный паводок там», — пояснил Паслер.

Помимо того, глава МЧС России Александр Куренков сообщил ТАСС, что в населенный пункт отправлены спасатели, так как там складывается самая сложная паводковая ситуация.

Ранее стало известно, что из-за весеннего половодья в стране подтопило более 15,6 тысячи домов. Помимо того, паводок затронул 27 993 приусадебных участка.

В МЧС сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.