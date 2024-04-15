Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:55, 15 апреля 2024Россия

Оренбургский губернатор назвал сроки максимального паводка в одном из сел

В Илеке Оренбургской области максимальный паводок ожидается с 18 апреля
Денис Паслер

Денис Паслер. Фото: Владислав Лоншаков / Коммерсантъ

Максимальный паводок в Илеке Оренбургской области ожидается с четверга, 18 апреля, и до выходных. Об этом заявил губернатор региона Денис Паслер, чьи слова приводит РИА Новости.

«В Илеке мы завтра заканчиваем окончательную подготовку, там объем ожидаемый паводка дает Росгидромет. Профессиональные силы уже сегодня и завтра доперебазируются, потому что мы на конец недели, в четверг, пятницу, в выходные ждем максимальный паводок там», — пояснил Паслер.

Помимо того, глава МЧС России Александр Куренков сообщил ТАСС, что в населенный пункт отправлены спасатели, так как там складывается самая сложная паводковая ситуация.

Ранее стало известно, что из-за весеннего половодья в стране подтопило более 15,6 тысячи домов. Помимо того, паводок затронул 27 993 приусадебных участка.

В МЧС сообщили, что к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обратится к Си Цзиньпину с призывом по поводу России. Чего он добивается от Китая?

      В США заявили о нежелании войны с Ираном

      Белоруссия нарастила инвестиции в российскую экономику

      Поедавшего собственные экскременты политика уволили

      В России подскочили продажи отечественных вин

      Семейным парам указали на скрытые признаки проблем в отношениях

      Ресурсы ПВО Украины назвали исчерпанными

      Трамп назвал свой уголовный процесс атакой Байдена

      Аферисты под видом начальства обманули пожилых педагогов на два миллиона рублей

      ХАМАС отказалось идти на уступки Израилю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше