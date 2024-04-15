Российский боец UFC Петр Ян посетил футбольный матч в невьянской колонии ИК-46

Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян посетил футбольный матч в исправительной колонии ИК-46 в Невьянске. Об этом сообщается на сайте ГУФСИН России по Свердловской области.

В матче приняли участие осужденные и футболисты клуба «Титан – Трафик» из Екатеринбурга. Встреча завершилась победой гостей в серии пенальти (в основное время счет был 7:7).

Перед началом матча бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) выступил с напутственной речью для осужденных, в которой затронул тему пользы здорового образа жизни и занятий спортом. Также он оставил автографы заключенным и сотрудникам колонии.

10 марта Ян победил китайца Сун Ядуна на турнире UFC 299 и прервал серию из трех поражений. Схватка завершилась в пользу россиянина единогласным решением судей.

Всего в активе Яна 17 побед при пяти поражениях в ММА. 31-летний спортсмен является бывшим чемпионом UFC в легчайшем весе.