Россиян напугали последствия жестокого избиения девушки в подъезде дома

Е1.ru: екатеринбуржец жестоко избил девушку в подъезде и напугал соседей

Жителей дома на улице Парина 43/3 в Академическом районе Екатеринбурга напугали последствия жестокого избиения девушки в их подъезде. Обстановку россияне засняли на видео, соответствующие кадры опубликовал портал Е1.ru.

На представленном ролике видно, как весь пол на лестничной клетке залит кровью. По подъезду также разбросаны нижнее белье и другие женские вещи.

Удалось выяснить, что все эти предметы принадлежат 22-летней жительнице дома. Девушка вместе с молодым человеком арендует здесь квартиру. Они повздорили, россиянин напал на возлюбленную с кулаками.

Горожанка получила телесные повреждения, не опасные для жизни. Сотрудники полиции начали разбираться в ситуации.

«Со слов пострадавшей, претензий к сожителю она не имеет», — разъяснили в УМВД Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в Красноярске мужчина избил ногами девушку, лежащую у бара на асфальте.