Российский снайпер рассказал о работе в зоне СВО

Российский снайпер рассказал о работе на дистанции до двух километров на СВО

Российский снайпер в интервью ТАСС рассказал о его работе в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По его словам, в среднем в зоне специальной военной операции снайперы работают на дистанции от 300 метров до двух километров. «Максимально взял дистанцию три километра. Подтвержденную, естественно», — добавил боец.

Ранее российский снайпер Константин сообщал, что выиграл 17 дуэлей со стрелками ВСУ и наемниками из стран Запада. При этом он отметил, что почерк украинских и западных снайперов можно научиться определять со временем.