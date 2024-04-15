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10:22, 15 апреля 2024Бывший СССР

Российский снайпер рассказал о работе в зоне СВО

Российский снайпер рассказал о работе на дистанции до двух километров на СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российский снайпер в интервью ТАСС рассказал о его работе в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По его словам, в среднем в зоне специальной военной операции снайперы работают на дистанции от 300 метров до двух километров. «Максимально взял дистанцию три километра. Подтвержденную, естественно», — добавил боец.

Ранее российский снайпер Константин сообщал, что выиграл 17 дуэлей со стрелками ВСУ и наемниками из стран Запада. При этом он отметил, что почерк украинских и западных снайперов можно научиться определять со временем.

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      Алевтина Запольская
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