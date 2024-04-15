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21:31, 15 апреля 2024Ценности

Самая красивая спортсменка мира снялась в комбинезоне с глубоким декольте

Кадр: @_paige.renee

Американская гольфистка Пейдж Спиранак, признанная в 2022 году журналом Maxim самой красивой спортсменкой мира, снялась в откровенном наряде для рекламы. Соответствующая публикация появилась на странице бренда домашних тренажеров X-Golf в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном видео 31-летняя знаменитость предстала в облегающем комбинезоне розового цвета, оформленном глубоким декольте и открытой спиной. Также она надела белые кроссовки, сделала макияж в нюдовых тонах и собрала волосы в высокий пучок.

Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях под постом. «Какая красивая женщина», «Она выглядит абсолютно потрясающе», «Такая шикарная», «Слишком горячо», «Внезапно полюбил гольф после этой рекламы», — писали они.

Ранее сообщалось, что британская актриса и фотомодель Кили Хейзелл снялась в наряде с иллюзией наготы. Уточнялось, что 37-летняя звезда сериала «Тед Лассо» примерила облегающее платье французского бренда Jean Paul Gaultier с короткими рукавами и круглым вырезом.

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      Карина Черных
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