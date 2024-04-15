Военный эксперт указал на возросшую точность российских ударов в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: российские удары в зоне СВО стали точнее

Российские удары по объектам на территории Украины стали точнее, утверждает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал об изменении тактики российских атак во время специальной военной операции (СВО).

«Массированные удары сейчас проходят в глубину территории, и авиация работает корректируемыми бомбами. Они очень точно бьют с учетом того, что есть коррекция. Также сейчас гораздо точнее стали лететь снаряды и ракеты, тут отработана задача координации, лучшие возможности связаны с военным космосом», — сказал он.

Сейчас разброс — метр-полтора. Соответственно, растут потери врага, техника уничтожается эффективнее. Теперь мы утюжим все это дело, а потом штурмовые группы идут, дальше идет зачистка Василий Дандыкин военный эксперт

Как сообщали в Минобороны России, российские силы использовали тактику «огневой карусели». Она подразумевает непрерывное огневое воздействие на позиции противника несколькими орудиями. Это позволило уничтожить замаскированные позиции, опорные пункты и скопление личного состава подразделений ВСУ на артемовском направлении.

«Слаженная работа военнослужащих реактивного дивизиона позволяет оперативно наносить огневое поражение выявленных мест скопления личного состава и техники противника, а также поддерживать действия штурмовых подразделений, накрывая шквальным огнем позиции ВСУ», — отчитались в министерстве.

