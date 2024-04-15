Тренер клуба Первой российской лиги рассказал о желании Месси встретиться с ним

Испанский тренер «Родины» Артига рассказал, что Месси хотел встретиться с ним

Главный тренер московской «Родины», испанец Франк Артига в эфире «Матч Премьер» рассказал историю о встрече с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.

Артига вспомнил, как работал в академии испанской «Барселоны», за которую тогда выступал Месси. После того, как аргентинец завоевал пятый «Золотой мяч», он захотел встретиться со всеми тренерами академии и сделать с ними совместными фотографии. «Лео сам обратил внимание на нашу работу в академии. Поэтому тот день я никогда не забуду», — подчеркнул тренер.

Артига работал в академии испанской «Барселоны» с 2010 по 2021 год. Он возглавил «Родину», выступающую в Первой лиге, в октябре 2023 года. После 26 матчей команда под его руководством занимает четвертое место, набрав 44 очка.

Месси — восьмикратный обладатель «Золотого мяча». В составе «Барселоны» он десять раз становился чемпионом Испании и четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Со сборной Аргентины форвард стал чемпионом мира.