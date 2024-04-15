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20:01, 15 апреля 2024Путешествия

Турист посетил церковь в Испании и не выжил после удара колокола по голове

Daily Mail: 30-летний турист не выжил после удара церковного колокола в Испании

Фото: Frames For Your Heart / Unsplash

Турист с семьей посетил церковь в испанском городе Таррагона и не выжил после удара колокола по голове. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что несчастный случай произошел в церкви Эль-Пинель-де-Брай. Традиционно в честь праздника Святой Магдалены в храме бьют в колокол. Посетителей пригласили на колокольню, где 30-летний испанец получил удар по голове.

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Мужчину пытались реанимировать очевидцы, а также прибывшая на место скорая помощь, однако безуспешно. Его семье понадобилась психологическая поддержка после случившегося. В храме Эль-Пинель-де-Брай пообещали изменить традицию, чтобы обезопасить гостей в дальнейшем.

Ранее британский турист попал в больницу после того, как случайно упал с многоквартирного дома в Испании. 27-летний пьяный мужчина проник на территорию жилого комплекса через дыру в ограждении, пошел по краю каменной стены и потерял равновесие.

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      Марк Успенский
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