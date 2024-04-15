Умер бывший начальник «Спартака»

Бывший начальник московского «Спартака» Валерий Жиляев умер на 84-м году жизни

Бывший начальник московского «Спартака» Валерий Жиляев умер на 84-м году жизни, сообщается на сайте красно-белых.

«Полжизни Валерий Владимирович отдал любимому "Спартаку". При этом на посту начальника команды Жиляев сменил самого Николая Петровича Старостина», — рассказали в клубе и выразили глубокие и искренние соболезнования родным и близким Жиляева.

Бывший администратор и член комитета ветеранов футбольного клуба Александр Хаджи сообщил ТАСС, что Жиляева не стало 14 апреля. «Он умер от старости, в последнее время он тяжело болел», — заявил Хаджи.

Жиляев работал начальником «Спартака» с 1996 по 2012 год. До этого он семь лет занимал должность администратора. Также Жиляев трудился в хоккейном «Спартаке» (1979--1984).