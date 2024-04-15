В МИД России предупредили о росте амбиций НАТО в новом регионе

Грушко: размещение штаба войск НАТО в Финляндии повышает амбиции НАТО

Размещение штаба сухопутных войск НАТО в Финляндии повышает амбиции альянса в регионе Севера. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил создание штаба сухопутных войск НАТО в Финляндии, добавив, что оно может занять несколько месяцев. Он также почеркнул, что сейчас ожидаются рекомендации главнокомандующего Объединенными вооруженными силами альянса в Европе, генерала Кристофера Каволи.