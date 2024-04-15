В Петербурге подростка заподозрили в изнасиловании умственно отсталого мальчика

78.ru: в Петербурге подростка заподозрили в изнасиловании умственно отсталого

В Санкт-Петербурге подростка заподозрили в изнасиловании умственно отсталого мальчика. Об этом сообщил портал 78.ru.

По сведениям телеканала, к сотрудникам правоохранительных органов обратилась 37-летняя женщина. Она рассказала, что проживает вместе с 16-летним сыном, который состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «умственная отсталость».

В один из дней подросток отправился на прогулку с бывшим одноклассником. Когда он вернулся домой, мать стала расспрашивать, что мальчик видел и делал. Тот поведал, что приятель надругался над ним в одном из подъездов, причем такое случалось и в прошлом, примерно с 2022 года.

Сотрудники полиции организовали проверку.

Ранее сообщалось, что в Петербурге молодой человек изнасиловал 11-летнюю школьницу в туалете кинотеатра «Мираж».