В России пришивший ребенку оторванное лицо хирург заявил об увольнении

На Кубани пришивший ребенку оторванное лицо хирург заявил об увольнении

В Краснодаре пришивший ребенку оторванное лицо хирург Алексей Дикарев заявил об увольнении вскоре после операции. Слова врача приводит сетевое издание «Краснодар Онлайн».

По информации издания, Дикарева вынудили уволиться из Кубанского государственного университета, где он работал ассистентом на кафедре хирургии. «Три человека ходили, ждали, дали листик, сказали напиши заявление на увольнение», — рассказал хирург.

О том, что стало причиной увольнения, мужчина не пояснил, указав, что в университете ему заявили, что «от этого всем будет хорошо».

Операция, которую провел Дикарев, стала первой в России. В ходе оперативного вмешательства хирург и его коллеги смогли пришить четырехлетнему мальчику оторванное собакой лицо. Операция длилась 12 часов и прошла успешно.