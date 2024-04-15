В России заявили об отсутствии информации о документах по Ирану

Постпред Небензя: Россия не знает о готовящихся на СБ ООН документах по Ирану

Москве ничего не известно о документах по Ирану, которые готовятся в рамках Совета безопасности Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, его слова приводит РИА Новости.

«На данный момент мне не известно о таком», — сказал Небензя.

В ночь с 13 на 14 апреля Вооруженные силы Ирана выпустили по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». В свою очередь, в Тегеране заявили, что это стало ответом на удар по консульству страны в Дамаске. После этого в Пентагоне заявили о готовности Соединенных Штатов защищать Израиль.

Во время заседания СБ ООН Небензя призвал Иран и Израиль к сдержанности.