Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:51, 15 апреля 2024Интернет и СМИ

В суд поступил иск к Лерчек о разделе имущества

В суд поступил иск к блогерше Чекалиной о разделе имущества от ее мужа Артема

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

В Симоновский районный суд города Москвы поступило исковое заявление о разделе общего имущества к блогерше Валерии Чекалиной от ее мужа, бизнесмена Артема Чекалина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Отмечается, что поступившее в суд исковое заявление Чекалина к супруге было принято к производству. Дата и время заседания по делу не уточняются.

По данным издания Shot, сумма иска Чекалина к Лерчек составляет более 1,1 миллиарда рублей. Утверждается, что супруги делят имущество, в которое в том числе входит автомобиль Bentley Continental GT 2021 года стоимостью 30 миллионов рублей.

13 апреля стало известно, что инициатором судебного разбирательства о разделе нажитого имущества выступил Артем Чекалин.

Ранее сообщалось, что Лерчек отказалась мириться с мужем. В марте Чекалиным дали месяц на примирение, однако супруги все-таки решили разойтись. Защитник блогерши подчеркнул, что шансов на воссоединение семьи нет. Также стало известно, что пара не явилась на новое заседание суда по бракоразводному процессу, которое состоялось 12 апреля. Вместо них в суде присутствовали адвокаты.

О том, что Лерчек подала на развод после 12 лет брака, стало известно 19 марта. Перед этим блогерша призналась, что из-за уголовного преследования у них с мужем возникли проблемы в отношениях.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дрон «Баба-яга» нашли при обыске в московском офисе. Как он там оказался?

      Поджигатель администрации российского региона захотел покончить с собой

      В МИД России предупредили о росте амбиций НАТО в новом регионе

      С компании популярного российского блогера потребовали миллион рублей

      Макрон призвал усилить давление на Тегеран из-за ракетной атаки на Израиль

      В России оценили возможность обмена пленными с Украиной в формате «всех на всех»

      Жена Дмитрия Тарасова раскрыла параметры фигуры после четвертых родов

      Главком ВСУ сделал предположение о сроках взятия Россией Часова Яра

      В Москве откроют запись детей в кружки через электронный дневник «МЭШ»

      Леонардо Ди Каприо призвал признать Шотландию лидером по восстановлению природы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше