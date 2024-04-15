В суд поступил иск к Лерчек о разделе имущества

В суд поступил иск к блогерше Чекалиной о разделе имущества от ее мужа Артема

В Симоновский районный суд города Москвы поступило исковое заявление о разделе общего имущества к блогерше Валерии Чекалиной от ее мужа, бизнесмена Артема Чекалина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Отмечается, что поступившее в суд исковое заявление Чекалина к супруге было принято к производству. Дата и время заседания по делу не уточняются.

По данным издания Shot, сумма иска Чекалина к Лерчек составляет более 1,1 миллиарда рублей. Утверждается, что супруги делят имущество, в которое в том числе входит автомобиль Bentley Continental GT 2021 года стоимостью 30 миллионов рублей.

13 апреля стало известно, что инициатором судебного разбирательства о разделе нажитого имущества выступил Артем Чекалин.

Ранее сообщалось, что Лерчек отказалась мириться с мужем. В марте Чекалиным дали месяц на примирение, однако супруги все-таки решили разойтись. Защитник блогерши подчеркнул, что шансов на воссоединение семьи нет. Также стало известно, что пара не явилась на новое заседание суда по бракоразводному процессу, которое состоялось 12 апреля. Вместо них в суде присутствовали адвокаты.

О том, что Лерчек подала на развод после 12 лет брака, стало известно 19 марта. Перед этим блогерша призналась, что из-за уголовного преследования у них с мужем возникли проблемы в отношениях.