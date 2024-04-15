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16:50, 15 апреля 2024Спорт

Валуев высмеял слова Макрона об олимпийском перемирии на Играх-2024

Валуев: никто не воспримет слова Макрона об олимпийском перемирии всерьез
Николай Валуев

Николай Валуев. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высмеял слова президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии на Играх-2024. Его цитирует Sport24.

По мнению Валуева, никто не воспримет сказанное Макроном всерьез. «Ни евреи, ни арабы, ни мы. Лягушатник и сам не похож на миротворца», — заявил он.

Ранее 15 апреля Макрон выразил надежду на остановку конфликтов в мире на время проведения Олимпиады в Париже. Он отметил, что приложит максимум усилий для реализации этой идеи, в чем ему помогут международные партнеры, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин.

Также глава Франции объяснил, почему Израиль, в отличие от России, допущен на Игры без ограничений. По его словам, Израиль стал жертвой террористической атаки и не является нападающей стороной в своем конфликте.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.

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