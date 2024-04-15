Валуев высмеял слова Макрона об олимпийском перемирии на Играх-2024
Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев высмеял слова президента Франции Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии на Играх-2024. Его цитирует Sport24.
По мнению Валуева, никто не воспримет сказанное Макроном всерьез. «Ни евреи, ни арабы, ни мы. Лягушатник и сам не похож на миротворца», — заявил он.
Ранее 15 апреля Макрон выразил надежду на остановку конфликтов в мире на время проведения Олимпиады в Париже. Он отметил, что приложит максимум усилий для реализации этой идеи, в чем ему помогут международные партнеры, в том числе лидер Китая Си Цзиньпин.
Также глава Франции объяснил, почему Израиль, в отличие от России, допущен на Игры без ограничений. По его словам, Израиль стал жертвой террористической атаки и не является нападающей стороной в своем конфликте.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Россияне и белорусы при выполнении ряда условий смогут выступить на индивидуальных соревнованиях турнира в нейтральном статусе.