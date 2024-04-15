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15:05, 15 апреля 2024Культура

Юбилейное шоу Куклачева решили перенести из-за инфаркта у артиста

Юбилейное шоу Куклачева перенесли на сентябрь из-за инфаркта у артиста
Юрий Куклачев

Юрий Куклачев. Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com

Юбилейное шоу народного артиста РСФСР, основателя московского Театра кошек и дрессировщика Юрия Куклачева решили перенести на фоне его проблем со здоровьем. Об этом сообщила представительница артиста Ольга Кардокене в разговоре с РИА Новости.

Собеседница агентства подчеркнула, что из-за пережитого артистом инфаркта близкие Куклачева приняли решение о переносе его представления «Самый добрый клоун» на осень.

«Семьей Куклачевых принято решение повторить юбилейное шоу в сентябре с участием самого Юрия Дмитриевича. Только, конечно, без цирковых трюков с его участием», — поведала Кардокене.

12 апреля 75-летнему Куклачеву стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Артист перенес обширный инфаркт. Позднее Куклачев вышел на связь и сообщил, что во время операции ему поставили пять стентов на сердце.

Ранее стало известно, сколько времени артист проведет в реанимации после хирургического вмешательства.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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