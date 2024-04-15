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19:02, 15 апреля 2024Россия

Жители подтопляемого российского города разобрали дамбу ради удобства

Жители Кургана разобрали дамбу из мешков с песком для удобства ходьбы

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Жители подтопляемого Кургана разобрали возведенную в городе дамбу из мешков с песком ради удобства. Об этом пишет сообщество «ЧП Курган» в соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации выложил снимок, на котором видно, что части мешков в защитном сооружении не хватает, несколько из них повалены на асфальт и затоптаны. «Мы ночами строим эту дамбу, а наутро такое. Сообщил в МЧС», — сообщил автор поста.

Другие жители города рассказали, что это не единственное место в городе, где в дамбах делают проемы для удобства ходьбы. «Такая же ситуация на бульваре Солнечный. Проход в гаражи сделали. Целлофан порвали мешки раскидали», — сообщил курганец Андрей Перевалов.

Половодье затронуло десятки российских регионов. В МЧС подчеркнули, что таких паводков в затопленных регионах не фиксировали никогда. По словам замглавы ведомства Виктора Яцуценко, обстановка на Урале и в Поволжье оценивается как сложная.

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      Марк Леонов
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