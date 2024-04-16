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03:53, 17 апреля 2024Интернет и СМИ

Дуров рассказал о попытках Цукерберга скопировать его идеи

Дуров: Цукерберг пытался скопировать мои идеи
Марк Цукерберг

Марк Цукерберг. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Бизнесмен Павел Дуров в интервью Такеру Карлсону рассказал, что руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марк Цукерберг пытался скопировать его идеи. Разговор опубликован в соцсети X.

«Мы встретились с Марком более десяти лет назад. Я все еще управлял „ВКонтакте“ и сказал им, Марку и его коллегам, о нашей платформе, приложении . Это была интересная встреча. В итоге они попытались скопировать не то, что мы сделали, а то, как я им сказал, мы делаем. Это было забавно», — поведал Дуров.

Про какие конкретно идеи идет речь, основатель «ВКонтакте» и Telegram не сказал.

В этом же интервью Дуров рассказал, что основное давление на Telegram оказывают не правительства различных государств, а корпорации Apple и Google. Кроме того, он посетовал, что американское правительство оказывает ему слишком много внимания, а на его банковском счете или в биткоинах «уже десять лет лежит несколько сотен миллионов долларов».

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      Марина Совина
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