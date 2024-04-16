Ереван обвинил Баку в этнических чистках в Нагорном Карабахе

Киракосян: Азербайджан усиливает этническую чистку в Нагорном Карабахе

Азербайджан усиливает этническую чистку в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян, пишет РИА Новости.

«Азербайджан не сделал ничего, чтобы, как было сказано в постановлении 17 ноября 2023, "обеспечить, чтобы лица, покинувшие Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года и желающие вернуться, могли сделать это безопасным и беспрепятственным образом"», — уточнил Киракосян.

По его словам, Баку систематически стирает все следы присутствия армян в Карабахе. Речь идет в том числе о культурном и религиозном наследии, добавил представитель Еревана.

Ранее в Армении заявляли о невозможности договориться с Азербайджаном. Об этом сообщил глава МИД республики Арарат Мирзоян. По его словам, в числе спорных вопросов взаимное признание территориальной целостности и открытие коммуникаций.