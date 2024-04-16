Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:10, 16 апреля 2024Бывший СССР

Ереван обвинил Баку в этнических чистках в Нагорном Карабахе

Киракосян: Азербайджан усиливает этническую чистку в Нагорном Карабахе

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Азербайджан усиливает этническую чистку в Нагорном Карабахе. Об этом заявил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян, пишет РИА Новости.

«Азербайджан не сделал ничего, чтобы, как было сказано в постановлении 17 ноября 2023, "обеспечить, чтобы лица, покинувшие Нагорный Карабах после 19 сентября 2023 года и желающие вернуться, могли сделать это безопасным и беспрепятственным образом"», — уточнил Киракосян.

По его словам, Баку систематически стирает все следы присутствия армян в Карабахе. Речь идет в том числе о культурном и религиозном наследии, добавил представитель Еревана.

Материалы по теме:
На границе Армении и Азербайджана произошло новое обострение. Стороны применяют артиллерию. Есть убитые и раненые
На границе Армении и Азербайджана произошло новое обострение.Стороны применяют артиллерию. Есть убитые и раненые
13 сентября 2022
«Говорили — сами виноваты, что остались» Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
«Говорили — сами виноваты, что остались»Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
16 октября 2021

Ранее в Армении заявляли о невозможности договориться с Азербайджаном. Об этом сообщил глава МИД республики Арарат Мирзоян. По его словам, в числе спорных вопросов взаимное признание территориальной целостности и открытие коммуникаций.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Швейцария отказалась помогать в поиске замороженных активов России. Почему она не хочет в этом участвовать?

      Рэпер Bad Bunny показал фото в корсете и трусах со словами «не могу дышать»

      В России заявили об истощении многих нефтегазовых месторождений

      Песков назвал подход Китая к Украине конструктивным

      Россиянам указали на простые способы стать счастливыми

      На Украине заявили о невозможности оценить количество оружия в теневом секторе

      В Кремле оценили идею о перемирии с Украиной на время Олимпиады

      Назван простой способ убрать неприятный запах из салона авто

      Патрушев пообещал заслуженное наказание организаторам теракта в «Крокусе»

      На Украине рассказали о серьезном продвижении российской армии к Часову Яру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше