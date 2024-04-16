Кологривый прокомментировал свой арест из-за дебоша в баре

Кологривый заявил, что после ареста будет хулиганить только в кино

Российский актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый прокомментировал свой арест на семь суток из-за дебоша, драки и укуса официантки в одном из баров Новосибирска. Его слова приводит StarHit.

Артист признался, что много думал после выхода из спецприемника и принял решение хулиганить только в кино. «А как я буду там хулиганить, вы сможете увидеть совсем скоро, потому что на большие экраны выходит фильм под названием "Кореша", где я исполнил одну из главных ролей — персонажа по имени Макс», — поделился актер.

Кологривый призвал не повторять его ошибок, оставаться людьми и хулиганить только в творческом пространстве.

В ночь с 18 на 19 марта звезда актер подрался с сотрудниками в одном из баров Новосибирска и укусил за ногу официантку за отказ вступить с ним в интимную близость.

27 марта звезда «Слова пацана» вышел из спецприемника, где отбывал наказание за дебош.