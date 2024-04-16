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14:02, 16 апреля 2024Мир

Нападение на епископа в Австралии признали терактом

WP: австралийская полиция расследует как теракт нападение на епископа в Сиднее

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Нападение с ножом на ассирийского епископа Мар Мари во время прямой трансляции церковной службы в Сиднее расследуют как теракт. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на полицию.

Второе за несколько дней нападение с ножом в австралийской столице рассматривается как потенциальный террористический акт, подчеркивают представители правоохранительных органов.

По данным церкви, в результате нападения также был ранен приходской священник Исаак Ройель. Он, как и епископ, перенес операцию и остался жив, рассказала комиссар полиции Нового Южного Уэльса Карен Уэбб.

15 апреля неизвестный с ножом напал на ассирийского епископа в Сиднее. Преступник несколько раз ударил проповедника ножом в район лица и шеи. Три человека, находившиеся на тот момент в церкви, получили «не угрожающие жизни травмы».

За несколько дней до этого, 13 апреля, неизвестный напал с ножом на посетителей крупного торгового центра Westfield Bondi Junction в пригороде Сиднея в Австралии. Жертвами нападения стали шесть человек.

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      Лина Пивоварова
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