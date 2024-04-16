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20:52, 16 апреля 2024Экономика

В России призвали срочно поддержать угольные компании

Аналитик «Яков и партнеры» Волкова объяснила важность срочной помощи угольщикам

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Globallookpress.com

Российской угольной отрасли срочно нужна помощь государства, потому что ее отсутствие приведет к значительно более печальным последствиям. Ситуацию в комментарии РИА Новости объяснила эксперт аналитического центра «Яков и партнеры» Анна Волкова.

По словам аналитика, угольные компании стоят на пороге тяжелого кризиса. В четвертом квартале прошлого года их совокупные убытки достигли 13 миллиардов рублей, но в первом квартале ситуация ухудшилась.

Предварительная оценка, представленная на заседании комиссии Госсовета по энергетике, показывает, что отрасль потеряла 40-50 миллиардов рублей. Если динамика не изменится, то по итогам года сумма убытков может дойти до 450 миллиардов рублей.

Волкова напомнила, что если затянуть с поддержкой, то упадет объем инвестиций, а значит, замедлится развитие отрасли. Соответственно, пострадают и смежные направления, такие как экология, подготовка кадров и развитие инфраструктуры.

Угольщики несут убытки не только из-за снижения мировых цен, но и из-за роста себестоимости добычи и транспортировки. В этом направлении государство могло бы оказать помощь. Например, что-то сделать с экспортными пошлинами или предоставить льготные кредиты. Еще одним вариантом станет возврат льготных коэффициентов для перевозок по железной дороге, которые не применяются с лета 2022 года.

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Между тем проблемы с вывозом угля заставили владельцев остановить две обогатительные фабрики в Якутии. На складах предприятий скопилось слишком много топлива.

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      Платон Щукин
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