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05:37, 16 апреля 2024Путешествия

Россиянин раскрыл удивительные моменты жизни в Южной Корее

Фото: Heo Ran / Reuters

Российский тревел-блогер раскрыл удивительные моменты жизни в Южной Корее для иностранного гражданина. Он поделился в своем блоге на платформе «Дзен» опытом другого россиянина, переехавшего в Сеул.

По словам автора публикации, Южная Корея — страна самовлюбленных людей. «Внешний вид является приоритетом для многих людей в стране настолько, что пластическая хирургия является обыденностью и даже неизбежностью», — объяснил он. Кроме того, для корейцев считается нормальным сделать замечание человеку из-за лишнего веса или прически.

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Также блогера удивило, что в стране очень трудно построить долгосрочные отношения, особенно иностранцам. Поэтому в стране развита культура «слепых свиданий», на которые молодежь ходит из-за давления со стороны старшего поколения.

Еще одним шокирующим моментом для автора оказался расизм. «Существует много историй о том, как иностранцы пытались поймать такси, и водитель уезжал, как только понимал, что они не корейцы», — сообщил он.

Ранее российским туристам предложили отдохнуть летом на пляжах одной из самых закрытых стран мира — Северной Кореи. Отмечается, что для россиян уже разработаны программы летних туров в КНДР. Их продолжительность — от 8 до 12 дней.

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      Марк Успенский
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