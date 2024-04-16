Россиянин раскрыл удивительные моменты жизни в Южной Корее

Российский тревел-блогер раскрыл удивительные моменты жизни в Южной Корее для иностранного гражданина. Он поделился в своем блоге на платформе «Дзен» опытом другого россиянина, переехавшего в Сеул.

По словам автора публикации, Южная Корея — страна самовлюбленных людей. «Внешний вид является приоритетом для многих людей в стране настолько, что пластическая хирургия является обыденностью и даже неизбежностью», — объяснил он. Кроме того, для корейцев считается нормальным сделать замечание человеку из-за лишнего веса или прически.

Также блогера удивило, что в стране очень трудно построить долгосрочные отношения, особенно иностранцам. Поэтому в стране развита культура «слепых свиданий», на которые молодежь ходит из-за давления со стороны старшего поколения.

Еще одним шокирующим моментом для автора оказался расизм. «Существует много историй о том, как иностранцы пытались поймать такси, и водитель уезжал, как только понимал, что они не корейцы», — сообщил он.

Ранее российским туристам предложили отдохнуть летом на пляжах одной из самых закрытых стран мира — Северной Кореи. Отмечается, что для россиян уже разработаны программы летних туров в КНДР. Их продолжительность — от 8 до 12 дней.