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18:13, 16 апреля 2024Наука и техника

Российские «Бал» и «Бастион» отработали уничтожение морской цели

СФ: в ходе учений БРК «Бал» и «Бастион» отработали уничтожение морской цели

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В ходе учений береговые ракетные комплексы (БРК) «Бал» и «Бастион» отработали уничтожение морской цели в акватории Баренцева моря. Об этом со ссылкой на Северный флот (СФ) сообщает ТАСС.

В ходе учений были отработаны действия по нанесению ударов по надводным кораблям условного противника. Для выполнения поставленной задачи расчеты БРК выполнили марш из пункта дислокации в заданный район, отработали получение целеуказания и выполнили электронные пуски по целям.

В марте агентство со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России сообщило, что сверхзвуковые противокорабельные ракеты «Оникс», которые используют в БРК «Бастион», получили новые активные головки самонаведения, позволяющие с высокой точностью поражать наземные цели противника.

В январе гендиректор — генконструктор Научно-производственного объединения машиностроения Александр Леонов сообщил, что предприятие-разработчик работает над увеличением дальности полета ракеты «Оникс».

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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