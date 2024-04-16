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16:18, 16 апреля 2024Спорт

Шлеменко проведет два боя за три недели

Боец Шлеменко за три недели проведет поединки с Хамитовым и Миллендером

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Анонсирован очередной поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Шлеменко. Об этом сообщается в Telegram-канале Школы единоборств «Шторм».

1 июня Шлеменко проведет схватку против американца Кертиса Миллендера, выступавшего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Этот поединок возглавит турнир SFC-10 в Омске.

Также Шлеменко подерется против казахстанца Куата Хамитова. Бой станет главным на турнире RCC 19, который пройдет 11 мая в Екатеринбурге. Таким образом, россиянин проведет два поединка за три недели.

Всего в активе 39-летнего Шлеменко 63 победы, 15 поражений и одна ничья. Еще один бой с его участием признан несостоявшимся.

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      Дарья Коршунова
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