Гросси заявил о планах посетить Россию и Украину

Гросси заявил о планах посетить Россию и Украину в ближайшее время

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшем будущем намерен посетить Россию и Украину. Его слова приводит РИА Новости.

«Нам нужно посетить Украину и Россию. Нам нужно держать этот канал коммуникации открытым», — объяснил он свое решение журналистам.

Гросси прибыл с визитом в Россию 5 марта. О его планах провести ряд встреч в стране сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

6 февраля Гросси провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским перед визитом на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Переговоры состоялись в Киеве.