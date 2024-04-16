Стало известно о ракетном ударе по подконтрольному ВСУ Запорожью

Подполье: зафиксирован мощный удар по подконтрольному ВСУ Запорожью

Российское подполье зафиксировало мощный ракетный удар по подконтрольному Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожью. Об этом стало известно из сообщения координатора николаевских партизан Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«Запорожье, прилетело (…) прилет серьезный», — передаются в публикации слова Лебедева.

Об ударе по каким именно объектам идет речь, не уточняется.

Ранее Лебедев рассказал о ракетном ударе Российской армии в Черкасской области Украины. По его словам, в ночь на 16 апреля был поражен военный склад ВСУ в городе Умань.