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14:24, 16 апреля 2024Бывший СССР

Стало известно о ракетном ударе по подконтрольному ВСУ Запорожью

Подполье: зафиксирован мощный удар по подконтрольному ВСУ Запорожью

Фото: Reuters

Российское подполье зафиксировало мощный ракетный удар по подконтрольному Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожью. Об этом стало известно из сообщения координатора николаевских партизан Сергея Лебедева, передает РИА Новости.

«Запорожье, прилетело (…) прилет серьезный», — передаются в публикации слова Лебедева.

Об ударе по каким именно объектам идет речь, не уточняется.

Ранее Лебедев рассказал о ракетном ударе Российской армии в Черкасской области Украины. По его словам, в ночь на 16 апреля был поражен военный склад ВСУ в городе Умань.

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      Глеб Палехов
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