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05:26, 16 апреля 2024Россия

Уровень реки Тобол возле Кургана поднялся

Уровень реки Тобол возле Кургана за ночь достиг 737 сантиметров

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Уровень воды в реке Тобол на территории областного центра Курганской области поднялся за ночь на 14 сантиметров и достиг 737 сантиметров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные власти.

В регионе отчитались о ситуации на 08:00 (06:00 по московскомй времени) во вторник, 16 апреля, возле Кургана.

«Пункт гидропоста город Курган. Река Тобол. Уровень воды — 737 сантиметров», — говорится в сообщении. На 00:00 16 апреля (15 апреля 22:00 по московсму времени) уровень воды составлял 723 сантиметров.

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Курганскую область.

Ранее стало известно, что в селе Темляково Курганской области мост смыло мощным течением Тобола. Случившееся создало угрозу затора. Помимо этого, 14 апреля в регионе водой снесло еще один мост — в деревне Лаптево.

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      Марина Совина
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