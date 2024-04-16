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04:26, 16 апреля 2024Силовые структуры

В Апелляционный суд поступили жалобы на приговор Треповой

В Апелляционный суд поступили жалобы защиты на приговор Дарье Треповой

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Апелляционный военный суд поступили жалобы защиты и апелляционное представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает РИА Новости.

«В суд поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление прокурора Генеральной прокуратуры РФ», — заявил источник в суде.

Отмечается, что дата их рассмотрения пока не была назначена.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. Во время творческого вечера Трепова вручила начиненную взрывчаткой статуэтку военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин), а через несколько минут в здании случился взрыв.

Трепову задержали на следующий день. В конце января суд признал ее виновной по трем уголовным статьям и приговорил к 27 годам колонии общего режима.

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      Марина Совина
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