В российском городе пожаловались на выбрасывающего фекалии из окна соседа

Жители Ноябрьска пожаловались на выбрасывающего фекалии из окна соседа

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались, что один из жильцов дома регулярно выбрасывает из окна фекалии. Внимание на ситуацию обратили в сообществе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о доме, расположенном по адресу проспект Мира, 32. Жильцы посетовали, что сосед, личность которого не удалось установить, выкидывает фекалии в пакетах и без на тропинку, по которой дети идут в школу. Автор поста предположил, что, возможно, тот таким образом «выгуливает» собаку.

«Какой-то сверхразум... По тропинке раскидано это безобразие на регулярной основе, ступить негде, это воняет и страшно там пройти, чтобы не вляпаться», — отметил он. Автор публикации призвал узнать, кто виновен в разбрасывании фекалий, сделать ему замечание и добиться, чтобы он выплатил за это штраф.

В марте стало известно, что жительница многоквартирного дома в Набережных Челнах набросилась на дверной видеоглазок соседа.