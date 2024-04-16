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16:30, 16 апреля 2024Экономика

В российском городе пожаловались на выбрасывающего фекалии из окна соседа

Жители Ноябрьска пожаловались на выбрасывающего фекалии из окна соседа

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Жители Ноябрьска (ЯНАО) пожаловались, что один из жильцов дома регулярно выбрасывает из окна фекалии. Внимание на ситуацию обратили в сообществе «Злой Ноябрянин» в соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о доме, расположенном по адресу проспект Мира, 32. Жильцы посетовали, что сосед, личность которого не удалось установить, выкидывает фекалии в пакетах и без на тропинку, по которой дети идут в школу. Автор поста предположил, что, возможно, тот таким образом «выгуливает» собаку.

«Какой-то сверхразум... По тропинке раскидано это безобразие на регулярной основе, ступить негде, это воняет и страшно там пройти, чтобы не вляпаться», — отметил он. Автор публикации призвал узнать, кто виновен в разбрасывании фекалий, сделать ему замечание и добиться, чтобы он выплатил за это штраф.

В марте стало известно, что жительница многоквартирного дома в Набережных Челнах набросилась на дверной видеоглазок соседа.

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      Полина Кислицына
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