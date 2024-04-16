Выжившая в «Крокусе» рассказала о несостоявшемся свидании в день теракта

Выжившая в «Крокусе» рассказала о несостоявшемся в день теракта свидании

Юлия Ярцева, выжившая при теракте в «Крокусе», рассказала о запланированном свидании, которое не состоялось из-за теракта в подмосковном концертном зале. Ее слова приводят «Известия».

По словам женщины, молодой человек позвал ее на концерт группы «Пикник». Стрельбу пара услышала сразу, как вошла в здание — мужчина с женщиной тут же упали на пол.

«Я поняла, что мы лежим, надо, наверное, куда-то бежать, сколько можно тут лежать, пока никого нет. Я подняла голову, мне говорят: "Юля, опусти голову". Я отвечаю мол, чего, все тихо же стало, надо бежать. Я поднимаю голову и вижу что вот в 50 сантиметрах от нас от нас лежит парень, скорее всего, он мертв. И мы встали и побежали назад, на выход», — вспоминает женщина.

По ее словам, когда они с молодым человеком добежали до машины, ноги ее практически не держали. Женщина назвала чудом их спасение во время теракта, подчеркнув, что не существует никаких механизмов или инструментов, которые бы помогли для спасения в той ситуации.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в «Крокус» перед концертом группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области. Жертвами теракта, по последним данным, стали 145 человек, из которых опознали 134. Пострадали еще 695 человек.

Президент России Владимир Путин заявлял, что те, кто является заказчиками теракта в подмосковном «Крокусе», преследовали одну цель — нанести ущерб единству России. Фигурантами по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» сейчас проходят 11 человек.