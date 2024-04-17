Глава Пентагона рассказал о просьбе Украины к США

Глава Пентагона Остин: Киев не просил США воевать за Украину, а только помогать

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что Киев не обращался к США с просьбой воевать за Украину, а только помогать стране с обеспечением безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинцы не просили нас сражаться за них. Они просто просят помощи в сфере безопасности», — отметил Остин.

9 апреля министр обороны США признал, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО. По его словам, на месте Москвы он также не желал бы вступления в альянс Швеции и Финляндии, которые уже являются его членами.

Ранее помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что украинские удары по нефтегазовым предприятиям России являются суверенным решением Киева.