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20:00, 17 апреля 2024Мир

Глава Пентагона рассказал о просьбе Украины к США

Глава Пентагона Остин: Киев не просил США воевать за Украину, а только помогать
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Rod Lamkey / CNP / MediaPun / Globallookpress.com

Глава Пентагона Ллойд Остин рассказал, что Киев не обращался к США с просьбой воевать за Украину, а только помогать стране с обеспечением безопасности. Об этом сообщает РИА Новости.

«Украинцы не просили нас сражаться за них. Они просто просят помощи в сфере безопасности», — отметил Остин.

9 апреля министр обороны США признал, что на месте России не хотел бы вступления Украины в НАТО. По его словам, на месте Москвы он также не желал бы вступления в альянс Швеции и Финляндии, которые уже являются его членами.

Ранее помощник главы Пентагона по международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что украинские удары по нефтегазовым предприятиям России являются суверенным решением Киева.

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      Лина Пивоварова
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