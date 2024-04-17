Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить и выйти в плей-офф НХЛ

Гол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Филадельфию» и выйти в плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталс» на выезде обыграл «Филадельфию Флайерс» в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на среду, 17 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Победить столичной команде помог гол российского форварда Александра Овечкина, еще одну шайбу забросил Ти Джей Оши.

Благодаря победе «Кэпиталс» набрали 91 очко и заняли восьмое место в Восточной конференции. Оно позволяет сыграть в плей-офф, в первом раунде команда Овечкина встретится с победителем регулярного чемпионата «Нью-Йорк Рейнджерс».

Овечкин в нынешнем сезоне провел 79 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 31 гол и 34 результативные передачи. Россиянин продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярке. До достижения канадца (894 гола) форварду остается 41 точный бросок.