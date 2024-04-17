Художника Конашенка внесли в список террористов после постов о «Крокусе»

Росфинмониторинг внес художника Конашенка в реестр террористов и экстремистов

Художника Николая Конашенка, арестованного за посты о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», внесли в список террористов и экстремистов. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Конашенок Николай Владимирович, 17.07.1982 года рождения, город Ленинград», — значится в реестре.

27 марта суд в Петербурге арестовал художника на время расследования по делу об оправдании терроризма. Мужчина пробудет в СИЗО до 25 мая.

Конашенок обвиняется по статье 205.2 («Оправдание терроризма») УК РФ. По версии следствия, он опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле».