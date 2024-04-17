Мастеру участка пути смягчили меру пресечения по делу о ДТП под Ярославлем

Суд назначил домашний арест мастеру участка пути по делу о ДТП под Ярославлем

Ярославский областной суд смягчил меру пресечения в отношении мастера участка железнодорожного пути по делу о халатности при летальном ДТП под Ярославлем, жертвами которого стали семь человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе.

Мужчину отправили под домашний арест до 1 июня.

Ранее Переславский районный суд заключил обвиняемого под стражу. По версии следствия, мастер участка железнодорожного пути незаконно допустил монтера, не прошедшего необходимое обучения, к обязанностям дежурного по переезду. 1 апреля допущенный к работе монтер отключил устройство заграждения на перегоне Берендеево — Шушково и пустил рейсовый автобус на переезд, где и произошло столкновение с поездом.

