В России высказались о будущем отношений Украины и Запада

Сенатор Карасин допустил разлад отношений Украины и Запада в будущем

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин допустил разлад отношений между Украиной и Западом. Так в беседе с «Лентой.ру» он высказался о заявлении главы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрия Кулебы о том, что у него появились вопросы к Великобритании из-за помощи Израилю.

«Украина слишком много хочет, не понимая, что она является игрушкой в чужих руках. И эти чужие руки рано или поздно начнут "сжимать" таких политиков, как Кулеба, [президент Украины Владимир] Зеленский и так далее», — считает Карасин.

Этот разлад приведет к очень тяжелым последствиям и для Украины, и для Запада. Но предсказывать сейчас не будем. Нам надо внимательно наблюдать и анализировать развитие событий Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Кулеба заявил, что у него появились вопросы к главе дипломатического ведомства Великобритании Дэвиду Кэмерону после помощи страны Израилю в отражении атак Ирана. Он также возмутился нежеланием Лондона сбивать российские ракеты.

15 апреля Кулеба заявил, что Украина продолжает атаки по российским объектам нефтяной промышленности вопреки требованиям США, так как те не передают ей зенитные ракетные комплексы Patriot.