Раскрыты опасные причины частых ночных походов в туалет

Ноктурия может серьезно ухудшить качество жизни, лишив человека сна, рассказал уролог Геворг Симонян. В Telegram-канале Клинического госпиталя ГК «Мать и дитя» врач раскрыл опасные причины частых ночных походов в туалет.

По словам Симоняна, часто ночью встают в туалет люди с сердечной недостаточностью, сахарным диабетом. Также лишаются нормального сна и отдыха люди с нарушениями в работе почек и увеличением предстательной железы. Кроме того, причиной частого посещения туалет может стать потребление слишком большого количества жидкости перед сном.

Справиться с ноктурией поможет только выяснение причины ее появления. После обследования пациенту могут назначить лечение препаратами, рекомендовать изменение образа жизни, сказал андролог.

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