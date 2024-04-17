Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:30, 17 апреля 2024Моя страна

Россиянин выиграл крупную сумму в лотерее и раскрыл секрет успеха

Россиянин Харьков выиграл в лотерее крупную сумму, используя собственные числа

Фото: Maksim Konstantinov / Globalloopress.com

Директор строительной компании Валерий Харьков из Саратова выиграл почти 3,7 миллиона рублей в лотерее и раскрыл секрет успеха. Об этом сообщает информационное агентство «Регин 64».

Россиянин рассказал, что в его бригаде соблюдается одна традиция. После сдачи объекта в эксплуатацию он вместе с коллегами играет в лотерею. «Телефон передаем прямо из рук в руки. При этом выигрываем часто», — объяснил мужчина и уточнил, что им интереснее играть, используя метод выбора собственных чисел.

Также победитель отметил, что его родственники совершенно не удивились выигрышу. По его словам, он планирует потратить крупную сумму денег на мотоцикл и уехать с женой в отпуск. «У нас четверо детей, все они уже выросли, и теперь мы можем отдохнуть только вдвоем», — заключил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что житель Курской области Евгений Прозоров стал обладателем крупной суммы денег благодаря лотерее. Мужчина, работающий водителем, рассказал, что начал участвовать в лотерее около года назад и наконец выиграл миллион рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      «Не надо так о людях». Путин ответил губернатору, который назвал россиян упертыми за отказ эвакуироваться от наводнения

      Премьер Израиля заявил о самостоятельных решениях по обороне

      В Польше не смогли назвать число переданных Украине танков

      Найдено «подлинное чудо инженерной мысли» эпохи императрицы Анны Иоанновны

      Собянин уволил вице-мэра Москвы по строительству

      Пожилой россиянин семь лет совращал внучку и попал под следствие

      У берегов Японии произошло землетрясение

      Мужчина отправился на курорт Мексики с женой и был найден бездыханным

      В Грузии закон об иноагентах объяснили защитой от украинизации

      Евросоюз заметно нарастил закупки российских удобрений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше