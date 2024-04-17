Россиянин выиграл крупную сумму в лотерее и раскрыл секрет успеха

Россиянин Харьков выиграл в лотерее крупную сумму, используя собственные числа

Директор строительной компании Валерий Харьков из Саратова выиграл почти 3,7 миллиона рублей в лотерее и раскрыл секрет успеха. Об этом сообщает информационное агентство «Регин 64».

Россиянин рассказал, что в его бригаде соблюдается одна традиция. После сдачи объекта в эксплуатацию он вместе с коллегами играет в лотерею. «Телефон передаем прямо из рук в руки. При этом выигрываем часто», — объяснил мужчина и уточнил, что им интереснее играть, используя метод выбора собственных чисел.

Также победитель отметил, что его родственники совершенно не удивились выигрышу. По его словам, он планирует потратить крупную сумму денег на мотоцикл и уехать с женой в отпуск. «У нас четверо детей, все они уже выросли, и теперь мы можем отдохнуть только вдвоем», — заключил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что житель Курской области Евгений Прозоров стал обладателем крупной суммы денег благодаря лотерее. Мужчина, работающий водителем, рассказал, что начал участвовать в лотерее около года назад и наконец выиграл миллион рублей.