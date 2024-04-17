Симоньян высказалась о вульгарных стульях Дурова

Симоньян заявила, что узнала загадку о стульях благодаря интервью Дурова

Главный редактор телеканала Russia Today (RT), журналистка Маргарита Симоньян высказалась о двух вульгарных стульях с пиками и половыми органами, находившихся за спиной у предпринимателя Павла Дурова во время его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Комментарий она оставила в Telegram.

«Впервые узнала загадку про пики точеные и остальное непечатное. Благодаря Дурову и Карлсону. Век учись, как говорится», — написала Симоньян.

Ранее стало известно, что стулья из кабинета Дурова с необычным декором можно приобрести за 249 тысяч рублей. Предметы интерьера также можно взять в аренду за 30 тысяч рублей.

Интервью Дурова Карлсону вышло ночью 17 апреля в соцсети X. Во время беседы предпринимателя и журналиста можно было заметить, что на полке, висящей за Дуровым, стоят два небольших стула. На сидении одного можно было заметить пики, на другом — мужские половые органы. Такие предметы мебели фигурируют в известной в сети тюремной загадке, в которой отвечающему необходимо выбрать, на какой стул он сядет сам, а на какой посадит свою мать.